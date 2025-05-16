Госсекретарь США в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул в пятницу утром на фоне подготовки к первым за более чем три года прямым переговорам между Россией и Украиной.
Об этом сообщил корреспондент AFP.
Хотя Рубио не планирует непосредственно участвовать в переговорах, которые должны начаться, он заявил, что вместе с другими американскими представителями проведет встречи с российскими и украинскими официальными лицами в первой половине дня.
Переговоры в Стамбуле рассматриваются как важный шаг к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Ожидается, что Рубио обсудит с делегациями обеих стран перспективы достижения мира и стабилизации ситуации.
*** 10:08
Трехсторонняя встреча между делегациями России, Украины и Турции запланирована на 13:30 по бакинскому времени в Стамбуле. Об этом сообщил источник в турецком МИД. Встреча пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Долмабахче.
По информации агентства, перед этой встречей в 11:45 по бакинскому времени проведут переговоры представители Турции, США и Украины.
Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявлял, что прямые переговоры Москвы и Киева в пятницу, 16 мая, не исключены.