Госсекретарь США в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул в пятницу утром на фоне подготовки к первым за более чем три года прямым переговорам между Россией и Украиной.

Об этом сообщил корреспондент AFP.

Хотя Рубио не планирует непосредственно участвовать в переговорах, которые должны начаться, он заявил, что вместе с другими американскими представителями проведет встречи с российскими и украинскими официальными лицами в первой половине дня.

Переговоры в Стамбуле рассматриваются как важный шаг к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Ожидается, что Рубио обсудит с делегациями обеих стран перспективы достижения мира и стабилизации ситуации.