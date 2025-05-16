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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Госсекретарь США в Стамбуле

фото; обновлено 10:55
10:55 997

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул в пятницу утром на фоне подготовки к первым за более чем три года прямым переговорам между Россией и Украиной.

Об этом сообщил корреспондент AFP.

Хотя Рубио не планирует непосредственно участвовать в переговорах, которые должны начаться, он заявил, что вместе с другими американскими представителями проведет встречи с российскими и украинскими официальными лицами в первой половине дня.

Переговоры в Стамбуле рассматриваются как важный шаг к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Ожидается, что Рубио обсудит с делегациями обеих стран перспективы достижения мира и стабилизации ситуации.

*** 10:08

Трехсторонняя встреча между делегациями России, Украины и Турции запланирована на 13:30 по бакинскому времени в Стамбуле. Об этом сообщил источник в турецком МИД. Встреча пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Долмабахче.

По информации агентства, перед этой встречей в 11:45 по бакинскому времени проведут переговоры представители Турции, США и Украины.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявлял, что прямые переговоры Москвы и Киева в пятницу, 16 мая, не исключены.

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