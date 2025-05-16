Украина ночью разбомбила Крым

В ночь на 16 мая и утром в Крыму раздалась серия мощных взрывов. По данным местных Telegram-каналов, удары были нанесены по стратегическим военным объектам российских сил.

Согласно информации Telegram-канала «Крымский ветер», около 06:15 утра в Севастополе прогремел мощный взрыв. Российская противовоздушная оборона (ПВО) вела огонь с территории военно-морского училища им. Нахимова.

Одновременно взрывы зафиксированы в районе села Перевальное, где базируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. По словам свидетелей, в этом районе наблюдались взрывы, а над военными объектами поднимался густой дым. По данным местных пабликов, на территории военной базы 126-й бригады загорелся склад боеприпасов, что привело к продолжительной детонации. «Крымский ветер» сообщает, что большое количество машин скорой помощи направилось из Симферополя по Ялтинской трассе в сторону Перевального.

Также был атакован Севастополь. Местные жители сообщали о новых взрывах в городе, в частности, вблизи военных аэродромов Бельбек и Кача, которые используются российскими силами для размещения авиации.