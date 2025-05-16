Украина ночью разбомбила Крым

В ночь на 16 мая и утром в Крыму раздалась серия мощных взрывов. По данным местных Telegram-каналов, удары были нанесены по стратегическим военным объектам российских сил.
В Крыму прогремели громкие взрывы pic.twitter.com/lx4eY33mGw— seymur bakshev (@seymur_bakshev) May 16, 2025
Согласно информации Telegram-канала «Крымский ветер», около 06:15 утра в Севастополе прогремел мощный взрыв. Российская противовоздушная оборона (ПВО) вела огонь с территории военно-морского училища им. Нахимова.
Одновременно взрывы зафиксированы в районе села Перевальное, где базируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. По словам свидетелей, в этом районе наблюдались взрывы, а над военными объектами поднимался густой дым. По данным местных пабликов, на территории военной базы 126-й бригады загорелся склад боеприпасов, что привело к продолжительной детонации. «Крымский ветер» сообщает, что большое количество машин скорой помощи направилось из Симферополя по Ялтинской трассе в сторону Перевального.
Также был атакован Севастополь. Местные жители сообщали о новых взрывах в городе, в частности, вблизи военных аэродромов Бельбек и Кача, которые используются российскими силами для размещения авиации.
May 16, 2025
Движение «АТЕШ» подтвердило удары по военным объектам в Крыму. По их данным, в Перевальном пострадали не только склады боеприпасов, но и ангары с военной техникой.
«Имеются данные о погибших российских военнослужащих, находившихся на дежурстве на складе», — заявили в «АТЕШ».