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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Нефть дорожает

10:18 492

Цены на нефть растут утром в пятницу после значительного падения накануне. По данным на 9:05 по бакинскому времени, июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 64,8 доллара за баррель, что на 0,27 доллара (0,42%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В четверг Brent подешевела на 1,56 доллара (2,36%), до 64,53 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост на 0,26 доллара (0,42%), до 61,88 доллара за баррель. В четверг эти контракты упали в цене на 1,53 доллара (2,42%), до 61,62 доллара за баррель.

Резкое падение цен на нефть в четверг было связано с ожиданиями заключения ядерной сделки между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к соглашению. По словам аналитика SEB Оле Хвалбю, немедленное снятие санкций может высвободить на мировой рынок дополнительно 800 тысяч баррелей иранской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает также оптимизм по поводу нормализации торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о временном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат переговоры.

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