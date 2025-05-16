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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

«8647»: Кто хочет убить Трампа?

10:27 603

В отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми проводится проверка после того, как он запостил в соцсетях фото ракушек на песке, выложенных в форме цифр 8647 — это сочли призывом к убийству Дональда Трампа.

Пост Коми в инстаграме некоторые сторонники Трампа интерпретировали как призыв к убийству президента.

Как сообщает Reuters, число 86 в американском сленге может означать «выгнать» или «избавиться от кого-то», например, из бара за пьянство. В сочетании с числом 47, которое указывает на Трампа как 47-го президента, пост Коми вызвал подозрения. NBC News добавляет, что, согласно словарю Merriam-Webster, 86 может неформально означать «избавиться от кого-то».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично осудила Коми, заявив, что его пост «является прямым призывом к убийству Трампа». Она подчеркнула, что Министерство внутренней безопасности и Секретная служба уже начали расследование этой угрозы и примут соответствующие меры.

Представитель Секретной службы подтвердил, что агентство внимательно изучает любые потенциальные угрозы в адрес охраняемых лиц. «Мы осведомлены о публикации бывшего директора ФБР в социальных сетях и относимся к подобным заявлениям с максимальной серьезностью», — отметил он.

В ответ на обвинения Коми удалил пост и опубликовал разъяснение: «Сегодня я выложил фото ракушек, которые заметил на пляже, посчитав их возможным политическим символом. Я не знал, что эти цифры могут ассоциироваться с насилием. Это не было моей целью. Я против любого насилия, поэтому удалил публикацию».

Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с 2013 по 2017 год, пока не был уволен Дональдом Трампом, которого он неоднократно критиковал. Коми считается давним оппонентом Трампа. В 2020 году он поддерживал предвыборную кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис от Демократической партии.

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