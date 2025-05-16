Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле

Согласно документу, СМИ должны объяснять аудитории, что новые санкции, которыми грозит администрация Дональда Трампа в случае срыва переговоров, не окажут серьезного влияния на экономику страны. В методичке подчеркивается, что российский бюджет «уже сверстан с учетом санкций», а экономика «успешно справляется с вызовами», включая санкции на энергетику.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на методичку, направленную в редакции подконтрольных медиа.

Лояльные СМИ также должны подчеркивать твердость позиции Владимира Путина, который решил не ехать на переговоры в Стамбул и направил вместо себя помощника Владимира Мединского. В методичке указывается, что это решение было принято независимо от заявлений Трампа и Зеленского.

Переговоры между Россией и Украиной, которые изначально должны были состояться 15 мая, перенесены на пятницу. Украинская сторона настаивала на личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, но российский лидер отказался, отправив делегацию из четырех человек, включая Мединского, замминистра обороны Александра Фомина, замглавы МИД Михаила Галузина и главу российской военной разведки Игоря Костюкова.

Зеленский, находившийся в Турции для переговоров с Реджепом Эрдоганом, назвал состав российской делегации «бутафорским» и подчеркнул, что ему «нечего делать» в Стамбуле.