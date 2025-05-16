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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Мерц: «Единственный, кто сейчас неправ - это Путин»

10:32 514

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике президента России Владимира Путина за отказ участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле.

По словам Мерца, Путин упустил возможность, в то время как президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал «огромную готовность» к диалогу.

«Единственный человек, который сейчас неправ, не явившись, — это Путин», — заявил Мерц в эфире ток-шоу «Maybrit Illner» на немецком канале ZDF.

Канцлер также анонсировал новый пакет санкций Европейского союза против России, который будет принят на следующей неделе в Брюсселе. По его словам, документ уже готов и будет утвержден во вторник.

Мерц подчеркнул, что поставок крылатых ракет Taurus в Украину пока не планируется, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня. Он отметил, что поставка таких ракет требует времени на обучение украинских военных, но Киев уже получает крылатые ракеты из Франции и Великобритании.

Канцлер добавил, что не намерен обсуждать эту тему публично и считает, что значение ракет Taurus для Украины «преувеличивается».

Тем временем Владимир Путин решил не участвовать в переговорах в Стамбуле лично, отправив вместо себя делегацию, которую возглавляют помощник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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