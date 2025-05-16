USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Громкие заявления Зеленского
Новость дня
Громкие заявления Зеленского

Трамп продает штаб-квартиру «Голоса Америки»

10:39 305

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать штаб-квартиру «Голоса Америки» в Вашингтоне, расположенную в историческом здании Wilbur Cohen Federal Building.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это здание, находящееся неподалеку от Капитолия и Национальной аллеи, является последним из ряда объектов, включенных в список на «ускоренную продажу» в рамках усилий по сокращению объема федеральной недвижимости США.

Кроме «Голоса Америки», в здании располагаются Агентство США по глобальным медиа (USAGM) — материнская структура радиостанции, а также департамент здравоохранения и социальных служб.

Инициатива продажи возникла на фоне попыток Трампа закрыть «Голос Америки», а также родственные ему «Радио Свободная Европа», «Радио Свободная Азия», Офис вещания на Кубу и Фонд открытых технологий.

Согласно Bloomberg, план продажи здания является частью стратегии советника Трампа Илона Маска по сокращению федеральных структур.

Если здание будет продано, сотрудники «Голоса Америки» и подрядчики могут оказаться без помещения, даже если им удастся обжаловать сокращение финансирования в суде или Конгрессе.

Ранее стало известно, что «Голос Америки» приостановил вещание, а значительная часть сотрудников была отправлена в административный отпуск. В «Радио Свобода» уже назвали решение Трампа «подарком врагам Америки».

Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
10:58 140
Европа накажет Россию из-за Путина
Европа накажет Россию из-за Путина
10:47 594
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
10:29 1083
Госсекретарь США в Стамбуле
Госсекретарь США в Стамбуле фото; обновлено 10:55
10:55 1016
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает наша аналитика; все еще актуально
01:54 3917
Украина ночью разбомбила Крым
Украина ночью разбомбила Крым видео
10:15 2055
Украина потеряла еще один F-16
Украина потеряла еще один F-16
10:03 1409
Путину все нравится, спасибо
Путину все нравится, спасибо главная тема
02:10 6865
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
03:05 4538
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
02:34 1931
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом поражение - сирота; все еще актуально
15 мая 2025, 23:16 6934

ЭТО ВАЖНО

Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
10:58 140
Европа накажет Россию из-за Путина
Европа накажет Россию из-за Путина
10:47 594
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
10:29 1083
Госсекретарь США в Стамбуле
Госсекретарь США в Стамбуле фото; обновлено 10:55
10:55 1016
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает наша аналитика; все еще актуально
01:54 3917
Украина ночью разбомбила Крым
Украина ночью разбомбила Крым видео
10:15 2055
Украина потеряла еще один F-16
Украина потеряла еще один F-16
10:03 1409
Путину все нравится, спасибо
Путину все нравится, спасибо главная тема
02:10 6865
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
03:05 4538
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
02:34 1931
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом поражение - сирота; все еще актуально
15 мая 2025, 23:16 6934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться