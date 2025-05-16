Трамп продает штаб-квартиру «Голоса Америки»

Это здание, находящееся неподалеку от Капитолия и Национальной аллеи, является последним из ряда объектов, включенных в список на «ускоренную продажу» в рамках усилий по сокращению объема федеральной недвижимости США.

Кроме «Голоса Америки», в здании располагаются Агентство США по глобальным медиа (USAGM) — материнская структура радиостанции, а также департамент здравоохранения и социальных служб.

Инициатива продажи возникла на фоне попыток Трампа закрыть «Голос Америки», а также родственные ему «Радио Свободная Европа», «Радио Свободная Азия», Офис вещания на Кубу и Фонд открытых технологий.

Согласно Bloomberg, план продажи здания является частью стратегии советника Трампа Илона Маска по сокращению федеральных структур.

Если здание будет продано, сотрудники «Голоса Америки» и подрядчики могут оказаться без помещения, даже если им удастся обжаловать сокращение финансирования в суде или Конгрессе.

Ранее стало известно, что «Голос Америки» приостановил вещание, а значительная часть сотрудников была отправлена в административный отпуск. В «Радио Свобода» уже назвали решение Трампа «подарком врагам Америки».