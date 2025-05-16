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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Европа накажет Россию из-за Путина

10:47 596

Европейские лидеры рассматривают возможность ввести карательные тарифы на импорт из России после того, как президент РФ Владимир Путин не приехал на переговоры в Стамбул, пишет Politico.

Ужесточение санкций в отношении России, по данным источников издания, собираются обсудить на встрече лидеров стран ЕС, Украины и Турции 16 мая в Албании.

Собеседники Politico сообщили, что рассматривается введение огромных пошлин на импорт из России — так называемых карательных тарифов. С такой идеей ранее выступил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэма, подготовивший законопроект о пошлинах в 500% на для стран, покупающих российские нефть, газ и уран. По словам источника издания, «масштабность» предложения Грэма «вдохновляет» европейских лидеров.

Страны ЕС ранее грозили ввести дополнительные санкции в отношении России в случае, если Москва не согласится поддержать 30-дневное перемирие, согласие на которое дала Украина. Россия прекращать огонь с 12 мая не стала. Также ужесточение ограничительных мер в ЕС связывали с участием Путина в переговорах в Стамбуле, первоначально назначенных на 15 июля. Президент РФ в Турцию не поехал, отправив делегацию более низкого уровня.

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