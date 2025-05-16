Украина потеряла сотни миллионов на закупках оружия

Украинские власти за последние три года потеряли сотни миллионов долларов из-за закупок вооружений у ненадежных поставщиков. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, Киев заключал контракты с малоизвестными компаниями, которые получали крупные авансы, но так и не поставляли оружие или его компоненты.

Кроме того, газета отмечает, что зачастую военная техника приобреталась по завышенным ценам, но оказывалась непригодной к использованию. В условиях высокого спроса и военного времени такие ошибки привели к значительным финансовым потерям, оцениваемым в сотни миллионов долларов.

Журналисты FT отметили, что попытки Украины наладить поставки через посредников и сомнительные фирмы оборачивались «исчезновением» подрядчиков после получения предоплаты, срывами сроков и поставками бракованного оборудования.