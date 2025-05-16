USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Громкие заявления Зеленского
Новость дня
Громкие заявления Зеленского

Украина потеряла сотни миллионов на закупках оружия

10:56 283

Украинские власти за последние три года потеряли сотни миллионов долларов из-за закупок вооружений у ненадежных поставщиков. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, Киев заключал контракты с малоизвестными компаниями, которые получали крупные авансы, но так и не поставляли оружие или его компоненты.

Кроме того, газета отмечает, что зачастую военная техника приобреталась по завышенным ценам, но оказывалась непригодной к использованию. В условиях высокого спроса и военного времени такие ошибки привели к значительным финансовым потерям, оцениваемым в сотни миллионов долларов.

Журналисты FT отметили, что попытки Украины наладить поставки через посредников и сомнительные фирмы оборачивались «исчезновением» подрядчиков после получения предоплаты, срывами сроков и поставками бракованного оборудования.

Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
10:58 145
Европа накажет Россию из-за Путина
Европа накажет Россию из-за Путина
10:47 600
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
10:29 1088
Госсекретарь США в Стамбуле
Госсекретарь США в Стамбуле фото; обновлено 10:55
10:55 1020
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает наша аналитика; все еще актуально
01:54 3918
Украина ночью разбомбила Крым
Украина ночью разбомбила Крым видео
10:15 2062
Украина потеряла еще один F-16
Украина потеряла еще один F-16
10:03 1412
Путину все нравится, спасибо
Путину все нравится, спасибо главная тема
02:10 6866
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
03:05 4540
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
02:34 1931
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом поражение - сирота; все еще актуально
15 мая 2025, 23:16 6935

ЭТО ВАЖНО

Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»
10:58 145
Европа накажет Россию из-за Путина
Европа накажет Россию из-за Путина
10:47 600
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
Россиян готовят к провалу переговоров в Стамбуле
10:29 1088
Госсекретарь США в Стамбуле
Госсекретарь США в Стамбуле фото; обновлено 10:55
10:55 1020
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает
Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает наша аналитика; все еще актуально
01:54 3918
Украина ночью разбомбила Крым
Украина ночью разбомбила Крым видео
10:15 2062
Украина потеряла еще один F-16
Украина потеряла еще один F-16
10:03 1412
Путину все нравится, спасибо
Путину все нравится, спасибо главная тема
02:10 6866
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка
03:05 4540
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики
02:34 1931
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом
Суд по делу Леле-Тепе: армянская армия под прицелом поражение - сирота; все еще актуально
15 мая 2025, 23:16 6935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться