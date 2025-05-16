Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»

Палестинцы выразили глубокое разочарование итогами визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Как отметил в комментарии для haqqin.az палестинский политолог и писатель Халил Насиф, визит Трампа носил исключительно экономический характер и не затронул ключевых вопросов безопасности и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
Несмотря на заявления Трампа о приоритете прекращения войн, а не их начала, прозвучавшее на военной базе США в Катаре, палестинская сторона не увидела никаких конкретных шагов по деэскалации конфликта в Газе.
«Трамп думает только о собственных интересах, - подчеркнул Насиф. - Его не волнует гуманитарная катастрофа, которую переживают палестинцы. Тем не менее, мы убеждены, что ключ к прекращению огня в Газе находится именно у президента США. Но он ничего не предпринимает, и мир продолжает наблюдать за гибелью мирных жителей».
По мнению палестинского политолога, целью ближневосточного турне президента США стали масштабные коммерческие сделки.
«Трамп стремится получить финансовые и экономические уступки от богатейших государств Персидского залива. Он оказывает давление, а они готовы платить, потому что боятся его», — считает Насиф.
Особенно политолог выделил позицию Саудовской Аравии, которая, по его словам, готова пойти на нормализацию отношений с Израилем в обход палестинского вопроса.
«Зависимость от американской поддержки делает их [саудовцев] уязвимыми и покорными. Поэтому все экономические инициативы Трампа здесь реализуются без обсуждений», - констатировал эксперт.
Комментируя возможные последствия встречи Трампа с сирийским лидером Ахмадом Хусейном аш-Шараа, Халил Насиф напомнил, что в марте 2019 года, будучи президентом, Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что противоречит позиции большинства стран мира.
«Теперь остается только гадать — отменит ли Трамп этот указ или, напротив, аш-Шараа согласится передать Голаны Израилю», - сказал он.
Примечательно, что Трамп впервые посещает регион, не заезжая в Израиль. Между тем, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной. По словам Насифа, обещанное разоружение «Хезболлы» не происходит, поскольку Ливан глубоко расколот.
«Ливанская армия и власть слишком слабы, - подчеркнул политолог. - Попытка принудительного разоружения "Хезболлы" может привести к новой гражданской войне. Однако, учитывая тесную связь этой организации с Ираном, США теоретически могут попытаться договориться об этом через переговоры с Тегераном в Омане».
По словам Насифа, в современном мире уважают только сильных, а арабские правительства в большинстве своём слабы и не опираются на поддержку своих народов. «По этой причине они стремятся угодить Трампу — не из симпатии, а ради сохранения собственной власти», — сказал он.
Насиф также не исключает, что при определенных условиях Трамп может изменить свою позицию по Газе.
«Он [Трамп] непредсказуем. Возможно, в какой-то момент он решится на заключение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. Не исключено даже, что он подпишет соглашение с ХАМАС — ведь его администрация в прошлом уже вела с этой организацией неформальные контакты», — сказал в завершении Халил Насиф.