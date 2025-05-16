Халил Насиф в интервью haqqin.az: «Трамп думает только о своих экономических интересах»

Палестинцы выразили глубокое разочарование итогами визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Как отметил в комментарии для haqqin.az палестинский политолог и писатель Халил Насиф, визит Трампа носил исключительно экономический характер и не затронул ключевых вопросов безопасности и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления Трампа о приоритете прекращения войн, а не их начала, прозвучавшее на военной базе США в Катаре, палестинская сторона не увидела никаких конкретных шагов по деэскалации конфликта в Газе.

«Трамп думает только о собственных интересах, - подчеркнул Насиф. - Его не волнует гуманитарная катастрофа, которую переживают палестинцы. Тем не менее, мы убеждены, что ключ к прекращению огня в Газе находится именно у президента США. Но он ничего не предпринимает, и мир продолжает наблюдать за гибелью мирных жителей». По мнению палестинского политолога, целью ближневосточного турне президента США стали масштабные коммерческие сделки. «Трамп стремится получить финансовые и экономические уступки от богатейших государств Персидского залива. Он оказывает давление, а они готовы платить, потому что боятся его», — считает Насиф. Особенно политолог выделил позицию Саудовской Аравии, которая, по его словам, готова пойти на нормализацию отношений с Израилем в обход палестинского вопроса. «Зависимость от американской поддержки делает их [саудовцев] уязвимыми и покорными. Поэтому все экономические инициативы Трампа здесь реализуются без обсуждений», - констатировал эксперт.