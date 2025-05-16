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По обращению Азербайджана заблокированы десятки телеграм-каналов

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В Азербайджане заблокированы 156 каналов в Telegram, TikTok и Instagram, обвиняемых в распространении пропаганды торговли людьми, из них 124 канала закрыты в этом году, сообщил национальный координатор по борьбе с торговлей людьми и первый заместитель министра внутренних дел Сейфулла Азимов.

Выступая на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения ежегодного доклада по борьбе с торговлей людьми, Азимов заявил, что в результате мониторинга выявлено 44 случая торговли людьми с использованием информационных технологий, по которым возбуждены уголовные дела.

В 2024 году 30 человек были объявлены в розыск по обвинениям в торговле людьми, содержании притонов, вовлечении несовершеннолетних в аморальные действия и распространении порнографических материалов. Из них задержаны 16, в том числе трое по обвинению в торговле людьми.

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