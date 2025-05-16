Голландцы ушли. Албания надеется на Азербайджан

«В Албании в нескольких местах на суше имеются залежи нефти. В частности, компания Shell в 2019 году обнаружила нефть у горы Шпираг. Кроме того, эта же нидерландская компания вела разведку Блока 4 на юге Албании, пробурив там 5 скважин. Однако в 2025 году, после уточнения вопроса инвестиций, Shell близка к решению полностью прекратить деятельность в Албании, констатировав убыток в 1,1 миллиарда евро. Правительство Албании считает, что SOCAR могла бы выкупить данные активы Shell. Однако данный вид деятельности в Албании является капиталоемким и пока не входит в зону интересов азербайджанской стороны», — сообщил источник.

Министерство инфраструктуры и энергетики Албании предложило государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR принять участие в проектах добычи нефти на территории Албании. Об этом сообщает haqqin.az.

Отметим, что с апреля 2025 года SOCAR реализует в албанском городе Корча проект «Nur» по газификации этого города за счет средств Азербайджана (около 20 млн евро). Проект завершится в 2026 году, после чего SOCAR может заняться газификацией албанских городов Поградец и Эрсеке.

Власти Албании хотят создать развитую газовую инфраструктуру страны к 2030 году. Пока же энергетический сектор Албании зависит от угля, гидроэлектростанций и солнечных станций.

Корча расположена близко к инфраструктуре функционирующего с 2020 года Транс-Адриатического трубопровода (TAP) — европейского сегмента Южного газового коридора по доставке азербайджанского газа в Европу.

Ранее SOCAR также занималась изучением перспективы строительства терминала сжиженного газа (LNG) в городе Влёра, откуда можно протянуть соединительную ветку к TAP (соединение в албанском городе Фиери), а также подавать газ с Vlora LNG на газокомпрессорную станцию во Влёре.

Албания при расширении ЮГК хотела бы получать с него около 700 млн куб м газа в год. Этот вопрос прояснится в 2026 году.

В Албании действует офис «SOCAR Gas Albania» (создан после подписания в 2024 году Меморандума о взаимопонимании между SOCAR, Министерством инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz).