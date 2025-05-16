Громкие обещания Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», — сказал он журналистам во время визита в ОАЭ.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США займутся проблемой сектора Газа и улучшением условий жизни его жителей.

Президент также затронул тему Ирана, выразив уверенность, что Вашингтон сможет урегулировать противоречия вокруг иранской ядерной программы.

«У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно — это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь», — заявил Трамп.