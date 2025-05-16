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Состоялся тренинг по кибербезопасности для представителей медиа-субъектов

12:06 326

14 мая при совместной организации Агентства инноваций и цифрового развития (İRIA), Агентства по развитию медиа (MİA), Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта (ETX), а также компании AzInTelecom ООО, входящей в структуру Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holdinq), состоялся тренинг по кибербезопасности для представителей медиа-субъектов.

Цель мероприятия — повысить информированность представителей медиа о современных киберугрозах и способствовать укреплению их устойчивости к возможным инцидентам.

С приветственными речами выступили начальник сектора в Администрации Президента Эльмир Велизаде, председатель Правления İRIA Фарид Османов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов и руководитель ETX Самир Расулов.

В своих выступлениях они затронули вопросы киберинцидентов, уже имевших место в медиа-среде, текущий уровень киберустойчивости, а также подчеркнули важность модернизации ИТ-инфраструктуры и усиления мер безопасности в медиаорганизациях.

Отметим, что в данном тренинге приняли участие представители более 50 медиа-субъектов. В ходе сессий эксперты профильных госорганов, а также преподаватель Израильского технологического института Technion и Азербайджанского центра кибербезопасности рассказали об актуальных для медиа вопросах: киберустойчивость, превентивные меры для предотвращения инцидентов, фишинг и техники социальной инженерии, защита аккаунтов в соцсетях и использование облачных сервисов, рекомендованных для повышения безопасности.

По завершении каждой сессии участники получили ответы на интересующие их вопросы.

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