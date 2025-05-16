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Ованнисян усомнился, что Турция хотела напасть на Армению. Москва заговорила про «нацизм»

12:10 2082

Посол России в Армении Сергей Копыркин выступил с открытым письмом к министру обороны Сурену Папикяну, осудив высказывания главы Командно-штабного института Военной академии Арцруна Ованнисяна.

Ранее в эфире Общественного телевидения Армении Ованнисян назвал мифом утверждение, что победа СССР в Сталинградской битве предотвратила турецкое вторжение в Армению, а также заявил, что Германия была «не фашистской, а нацистской», назвав роль ленд-лиза и открытие второго фронта основным фактором победы.

В письме, опубликованном 16 мая, Копыркин выразил возмущение, назвав заявления Ованнисяна «исторически ложными и кощунственными» и обвинив его в «оправдании агрессии нацистской Германии». Он подчеркнул, что слова Ованнисяна, прозвучавшие в канун 80-летия Победы, «оскорбляют память 600 тысяч армян, воевавших в рядах советской армии, из которых 300 тысяч не вернулись домой».

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