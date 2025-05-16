Премьера спектакля в Центре инклюзивного развития и творчества DOST

Перед началом спектакля министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев поздравил коллектив театра ƏSA с новым творческим успехом. Министр подчеркнул, что новая постановка — не только значимое культурное событие, но и яркий пример важных шагов, предпринимаемых в обществе во имя социальной справедливости, инклюзии и духовных ценностей.

Анар Алиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране реализуются масштабные программы, направленные на достижение социальной справедливости, инклюзии и раскрытие потенциала каждого человека. В то же время внимание и забота, которую оказывает культуре и уязвимым слоям населения первая вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, играют важную роль в развитии этой сферы. По ее инициативе четыре года назад был создан Центр инклюзивного развития и творчества DOST, который вносит значительный вклад в развитие творческого потенциала представителей уязвимых групп и поддержку инклюзивного развития.

Анар Алиев отметил, что в рамках тесного сотрудничества между министерством и театром ƏSA в последние годы были поставлены спектакли «Голубая птица», «Клятва», «Сосед», «Гамлет», а также антреприза, посвященная Году Насими. Представленный сегодня спектакль «Поиск» также стал результатом этой совместной работы. Министр выразил уверенность в том, что такие инклюзивные инициативы будут продолжены и станут стимулом для дальнейшего укрепления инклюзии, творческого самовыражения и гуманистических ценностей в обществе.