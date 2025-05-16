Премьера спектакля в Центре инклюзивного развития и творчества DOST

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST, действующем при Министерстве труда и социальной защиты населения, состоялась премьера спектакля «Поиск», подготовленного первым инклюзивным театром Азербайджана — театром ƏSA.
В мероприятии приняли участие представители правительства, депутаты Милли Меджлиса и деятели искусства. Сначала гости ознакомились с изделиями ручной работы, созданными тренерами и бенефициарами Центра.
Перед началом спектакля министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев поздравил коллектив театра ƏSA с новым творческим успехом. Министр подчеркнул, что новая постановка — не только значимое культурное событие, но и яркий пример важных шагов, предпринимаемых в обществе во имя социальной справедливости, инклюзии и духовных ценностей.
Анар Алиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране реализуются масштабные программы, направленные на достижение социальной справедливости, инклюзии и раскрытие потенциала каждого человека. В то же время внимание и забота, которую оказывает культуре и уязвимым слоям населения первая вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, играют важную роль в развитии этой сферы. По ее инициативе четыре года назад был создан Центр инклюзивного развития и творчества DOST, который вносит значительный вклад в развитие творческого потенциала представителей уязвимых групп и поддержку инклюзивного развития.
Анар Алиев отметил, что в рамках тесного сотрудничества между министерством и театром ƏSA в последние годы были поставлены спектакли «Голубая птица», «Клятва», «Сосед», «Гамлет», а также антреприза, посвященная Году Насими. Представленный сегодня спектакль «Поиск» также стал результатом этой совместной работы. Министр выразил уверенность в том, что такие инклюзивные инициативы будут продолжены и станут стимулом для дальнейшего укрепления инклюзии, творческого самовыражения и гуманистических ценностей в обществе.
Спектакль «Поиск», вызвавший большой интерес у зрителей, представляет собой сценическую интерпретацию философского столкновения двух авторов, живших и творивших в разные эпохи, — великого мыслителя Фаридеддина Аттара и французского писателя Альбера Камю. Постановка основана на произведениях «Язык птиц» и «Недоразумение».
В спектакле приняли участие профессиональные актеры, а также лица с инвалидностью, бенефициары и сотрудники Центра DOST. Постановку осуществил режиссер и основатель театра ƏSA Нихад Гуламзаде. Продюсером выступил Ниджат Гулам, вторым режиссером — Самая Агаярова, художником по свету — Биньямин Саилов, художником по костюмам — Нубар Гусейнова, сценографом — Тамерлан Абдуллаев, мультимедиа-менеджером — Фамиль Махмудбейли.
В главных ролях выступили народная артистка Мехрибан Зеки, Самая Агаярова, Эльшан Аскеров, Эльсевер Рагимов, Лала Сулейманова, Эльвин Мирзаев, Айдан Агазаде, Фарид Исмаилов, Гюльнар Эльфидатлы, Саадат Аббасова, Сархан Наджиев и Бахрам Рагимли.