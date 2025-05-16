Каллас: Баку и Ереван близки к подписанию мира

Европейский союз призывает Азербайджан и Армению как можно скорее подписать мирный договор, заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас также отметила, что подписание мирного договора отвечает интересам всех сторон. «Стороны очень близки к подписанию договора», — добавила она.

По ее словам, заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном сократит число конфликтов в регионе.

Каллас также рассказала, что уже посетила Азербайджан, планирует поездку в Армению и намерена обсудить вопросы урегулирования с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита.