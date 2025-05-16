Представитель Госдепа отдельно встретится с помощником Путина

Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, который представляет США на переговорах в Стамбуле, проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Об этом сообщила со ссылкой на источники британская вещательная корпорация BBC.

По его информации, Энтон не будет участвовать в трехсторонней встрече с участием делегации России, Украины и Турции. Встреча в этом формате планируется в 12:30 по местному времени (13:30 по бакинскому), передает ТАСС.

Встречи пройдут в президентском офисе Долмабахче. Там же ожидается начало прямых переговоров между Россией и Украиной.