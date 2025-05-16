Европа берется примирить Баку и Ереван

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе планирует в ближайшее время переговоры с руководством Азербайджана и Армении по поводу мирного соглашения между сторонами. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита Европейского политического сообщества.
По его словам, в Совете Европы глубоко обеспокоены ситуацией на Южном Кавказе. Берсе напомнил, что поддерживает активные контакты с обеими странами и недавно провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анталье.
«Мирные переговоры между Баку и Ереваном имеют высокую важность. В следующем месяце я планирую провести переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам необходимо работать вместе, чтобы достичь наилучших решений для устойчивой стабильности в регионе», - отметил Берсе.
*** 12:48
Европа обещает приблизить Южный Кавказ к ЕС после мира Азербайджана и Армении.
Еврокомиссия (ЕК) приветствует лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над мирным договором, и ждет скорейшего подписания данного документа. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.
«Мы поздравили лидеров Армении и Азербайджана с завершением работы над текстом мирного договора. Это важный шаг вперед. И мы с нетерпением ждем его скорейшего подписания. ЕС готов инвестировать в региональное взаимодействие, чтобы сблизить весь регион и сделать его еще ближе к нашему союзу», - отметила фон дер Ляйен.