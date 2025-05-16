Европа берется примирить Баку и Ереван

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе планирует в ближайшее время переговоры с руководством Азербайджана и Армении по поводу мирного соглашения между сторонами. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, в Совете Европы глубоко обеспокоены ситуацией на Южном Кавказе. Берсе напомнил, что поддерживает активные контакты с обеими странами и недавно провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анталье.

«Мирные переговоры между Баку и Ереваном имеют высокую важность. В следующем месяце я планирую провести переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам необходимо работать вместе, чтобы достичь наилучших решений для устойчивой стабильности в регионе», - отметил Берсе.