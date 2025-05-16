Huawei в Берлине представила новую линейку носимых устройств бренда, провозгласив приход новой эры инновационных гаджетов на запястье

15 мая в Берлине на мероприятии, посвященном выпуску инновационных продуктов, Huawei представила серию новых устройств и передовых технологий в рамках концепции «Будущее сегодня». Сочетая самые современные технологические достижения и стильное обрамление, Huawei формирует более интеллектуальное и эстетичное видение будущего.

HUAWEI WATCH 5 произвели революцию в области интеллектуального взаимодействия пользователя с носимым устройством. В новых часах представлены обновленная система HUAWEI TruSense и технология X-TAP с мультисенсорами на базе модуля с распределенной архитектурой датчиков. Такие усовершенствования открывают пользователям новые возможности мониторинга показателей организма — теперь им доступны измерения на кончике пальца, которые дают более точную, быструю и полную оценку состояния здоровья. Также в часах HUAWEI WATCH 5 представлена поддержка двух новых жестов для управления устройством — жеста «Двойного проведения» и жеста «Двойного касания». Помимо традиционной цветовой гаммы, HUAWEI WATCH 5 представлены в двух изысканных цветах: фиолетовом и песочном, подчеркивающих инновационность и стиль премиального устройства.

Часы серии HUAWEI WATCH FIT 4 сохраняют квадратный дизайн серии FIT, но отвечают философии «Стиль в движении» — динамичный образ жизни, в котором забота о себе и своем здоровье ставится во главу угла. Ультралегкие HUAWEI WATCH FIT 4 Pro толщиной всего 9,3 мм предлагают большой выбор спортивных режимов профессионального уровня, включая кроссовый бег, дайвинг на глубине до 40 метров и гольф, при поддержке усовершенствованной системы HUAWEI TruSense для более комплексного и интеллектуального мониторинга физических нагрузок.

На мероприятии были также представлены умные часы серии HUAWEI WATCH FIT 4, наушники HUAWEI FreeBuds 6 и планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2”.

HUAWEI FreeBuds 6 — первые наушники HUAWEI полуоткрытого типа, оснащенные излучателем с двумя магнитами, с поддержкой передачи аудио без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с. Благодаря оптимизированной технологии шумоподавления и изысканному дизайну в виде капли наушники обеспечивают кристально чистый звук во время вызовов и позволяют погрузиться в мир любимой музыки с головой.

Планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2" 2025 оснащен экраном Tandem OLED с технологией PaperMatte. Благодаря этим инновационным технологиям обеспечивается поразительная четкость и яркость изображения без бликов и отражений. В сочетании с клавиатурой Huawei Glide Keyboard и обновленным приложением «Блокнот» HUAWEI MatePad Pro 12,2" 2025 открывает новые горизонты понятия «мобильный офис».

Кольца активности: новый способ насладиться каждым моментом активной жизни

В ответ на растущий интерес к фитнесу Huawei открывает кампанию «Кольца активности», в основу которой легла философия «Живи полной жизнью». Предлагая в своих носимых устройствах более 100 спортивных режимов, Huawei призывает пользователей всех возрастов и уровней физической подготовки оставаться активными и заботиться о своем здоровье в удобном для них формате.