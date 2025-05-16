Зимний парк в Баку разрушается

Пожилая женщина, осторожно ступая на разбитую ступень крутой лестницы, обращается к прохожему: - Помоги, сынок... Врач настоятельно рекомендовал ей ежедневные прогулки на свежем воздухе. Казалось бы, что может быть проще: всего в нескольких минутах ходьбы от её дома раскинулся Зимний парк — зелёный оазис в центре Баку. Но дорога туда для неё — непроходимый маршрут. Ни один из лифтов или эскалаторов подземных переходов, ведущих в парк, не работает. Эти проходы — ржавеющие капканы из бетона и металла, которые превращают прогулку в испытание.

Зимний парк между улицами Физули и Мирзаги Алиева был открыт двенадцать лет назад, и сегодня он продолжает оставаться одним из самых оживлённых общественных пространств Баку. Но всё, что ведёт к нему под землёй, разрушено и позабыто. Семь подземных переходов, 24 эскалатора, и ни один не работает уже многие годы. Лифты превратились в металлические коробки с выломанными кнопками и заклинившими дверями. Пандусы для инвалидов — ржавые, покорёженные, поросшие грязью. Освещение не работает. Штукатурка с потолков осыпается. Плитка на полу вспучена или разбита, а местами исчезла вовсе. На стенах многократные предупреждения о наличии видеокамер. Но зловоние и влажные пятна на полу говорят о другом - по ночам здесь справляют нужду. Особенно тяжёлый запах ощущается в переходах от подземной автостоянки к самому парку. И это несмотря на наличие в одном из переходов общественного туалета. В ветреную погоду зловонный шлейф растекается по аллеям Зимнего парка.

Стоянка вмещает до четырёх тысяч автомобилей. В прошлом году цены за парковку почти удвоили — якобы для содержания и уборки территории. Но результат налицо — объявления о неработающем оборудовании висят до сих пор, покрытые пылью и равнодушием. Сотрудники стоянки с трудом вспоминают, когда лифты в последний раз работали. В апреле в одном из переходов сорвалась и рухнула вниз защитная крыша вентиляционной шахты. К счастью, никто не пострадал. Причиной назвали кратковременный дождь. Авария была устранена, но эскалаторы так и остались заляпанными грязью — их даже не попытались очистить. Ответственные ведомства признают: всё это оборудование имело «технические дефекты» ещё с момента ввода в эксплуатацию. В частности, лифты и эскалаторы были уже тогда признаны потенциально опасными. Строительство обошлось государству в миллионы манатов, но информации о расследовании или ответственности кого-либо нет.