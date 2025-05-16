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Визит Трампа на триллионы долларов

13:28 574

Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали договоренности об инвестициях в размере $12-13 трлн в американскую экономику.

«С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы договорились примерно о $12-13 трлн. Мы достигли уровня в $12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время», - сказал он на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби, в которой также принял участие наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Трамп совершил визит в страны Ближнего Востока с 13 по 16 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Позднее сам Трамп рассказал, что Саудовская Аравия сделала заказ на 160 самолетов у американской компании Boeing.

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