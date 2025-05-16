Алиев и Пашинян встретились в Тиране

Как уже сообщалось, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в работе 6-го саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице Албании Тиране.
Согласно распространенным в социальных сетях видеокадрам, Ильхам Алиев провел встречу на ногах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Алиев встретился с Пашиняном на полях VI Саммита Европейского политического сообщества pic.twitter.com/3Ful3oGkVb— seymur bakshev (@seymur_bakshev) May 16, 2025
Алиев встретился с Пашиняном на полях VI Саммита Европейского политического сообщества pic.twitter.com/tZKkKCAVTG— seymur bakshev (@seymur_bakshev) May 16, 2025