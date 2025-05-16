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Баку ответил на заявления Пашиняна

13:49 819

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью İTV в Албании в очередной раз попытался ввести в заблуждение международную общественность в вопросе территориальных претензий, содержащихся в конституции Армении, а также упразднения Минской группы, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Неоспоримым фактом является то, что для армянской стороны выражение поддержки территориальной целостности в международных договорах не имеет никакого значения. Чтобы убедиться в этом, уместно напомнить о процессе присоединения Армении к Алматинской декларации и о том, как грубо она нарушила это соглашение. Всем известно о существовании действующих законодательных актов, направленных против признания Карабаха частью Азербайджана», - сказал представитель МИД Азербайджана.

По его словам, попытка премьер-министра Армении аргументировать свои утверждения ссылкой на пункт в конституции о приоритете международных договоров, к которым присоединилась и которые ратифицировала Армения, над внутренними законами, так же полностью необоснованна. «Для доказательства обратного достаточно рассмотреть статью 5 конституции Армении (иерархия правовых норм). Согласно этой статье, конституция Армении обладает высшей юридической силой, и пункт о приоритете международных договоров, на который ссылается премьер-министр, не имеет отношения к конституции. Кроме того, хорошо известно, что даже герб Армении, на который есть ссылка в конституционной статье 21, отражает территориальные претензии к соседним с Арменией государствам. Таким образом, вне зависимости от того, к каким соглашениям присоединяется Армения, она всеми силами старается сохранить в своей конституции положение, направленное против территориальной целостности Азербайджана», - добавил он.

Айхан Гаджизаде отметил, что никто не забыл, как параллельно с согласованием соответствующего положения о поддержке территориальной целостности в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося с октября 2022 года, руководство Армении до сентябрьских антитеррористических мер 2023 года продолжало поддерживать так называемый режим и легитимизировать его.

«Ссылаясь на территориальную целостность на основе границ 1991 года и Алматинской декларации, армянской стороне было бы лучше дать объяснение, почему последние 35 лет она не соблюдала эти карты и соглашения, отказалась принять границы, отраженные на советских картах», - указал пресс-секретарь МИД.

Айхан Гаджизаде также заметил, что логика Пашиняна, которая заключается в игнорировании проблем, показывает, что Армения не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить запасной вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. «Попытки Армении противостоять официальному упразднению Минской группы и стремление увязать процесс с мирным соглашением демонстрируют наличие скрытой повестки против Азербайджана. Все это еще раз доказывает, что внесение изменений в конституцию Армении, содержащей прямые угрозы национальной безопасности Азербайджана, являются ключевым условием для установления мира, и требовать это - законное право Азербайджана», - заключил он.

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