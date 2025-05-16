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Эмин Амруллаев и Фаррух Махмудов под руководством катарского шейха в Бахрейне

Отдел спорта
13:53 346

В столице Бахрейна Манаме проходит Промежуточный конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА), в котором участвуют представители более 160 стран, в том числе и Азербайджана.

Нашу страну представляют президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и исполнительный вице-президент Фаррух Махмудов. На Конгрессе презентуются цифровое развитие ФИБА, приоритеты, касающиеся женского баскетбола, решения на основе искусственного интеллекта и новые программы. Эти обсуждаемые тренды мирового развития баскетбола откроют новые возможности в будущем.

Промежуточный конгресс ФИБА проходит под руководством президента Международной федерации катарского шейха Сауда Али Аль Тани и генерального секретаря FIBA Андреаса Загклиса, который недавно был с визитом в Азербайджане. Также на Конгрессе на правах хозяев присутствуют шейхи Бахрейна и другие официальные лица.

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