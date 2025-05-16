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Сирия нашла замену России в порту Тартус

13:58 444

Новое правительство Сирии заключило соглашение с эмиратским логистическим гигантом DP World об управлении портом Тартус. Подписанный меморандум о взаимопонимании на сумму $800 млн предусматривает развитие, управление и эксплуатацию многофункционального терминала в этом стратегически важном порту на берегу Средиземного моря.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Порт Тартус, второй по величине в стране, ранее находился под управлением российской компании «СТГ Инжиниринг». В 2019 году сирийское правительство при президенте Башаре Асаде заключило с ней инвестиционный контракт на 49 лет, предполагающий модернизацию терминала с вложениями более $500 млн. Однако в январе 2025 года новые сирийские власти расторгли это соглашение.

Сотрудничество с DP World предполагает не только управление портом Тартус, но и развитие промышленных кластеров и создание свободных экономических зон. DP World, подконтрольная правительству Дубая, является одним из крупнейших портовых операторов в мире.

Подписание меморандума стало возможным после решения президента США Дональда Трампа отменить санкции, введенные ранее против Сирии. Такое заявление глава американской администрации сделал в ходе визита в Саудовскую Аравию, подчеркнув, что решение было принято после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Трамп также встретился в Эр-Рияде с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Напомним, что в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, в результате чего Башар Асад покинул страну. Новым фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», Ахмед аш-Шараа, который объявил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, планируемый на четыре-пять лет.

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