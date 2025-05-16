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Азербайджан, Иран и Россия готовятся к обмену электроэнергией

14:01 154

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России завершено, и стороны готовы перейти к его практической реализации. На первом этапе планируется передача Ирану до 200 МВт электроэнергии из России через энергосистему Азербайджана.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак по итогам круглого стола «Россия — Иран: локализация производства газовых турбин», прошедшего в Казани.

«Смотрите, на текущий момент активно идут обсуждения. Порядка 200 МВт уже можно передавать через систему Азербайджана в Иран. Ждем позиции азербайджанских коллег. Договорились о том, что в ближайшее время проведем совместные консультации трехсторонние. ТЭО разработано проекта, понимаем, сколько стоит, что стоит, что проект технически реализуем», — заявил Грабчак.

Проект направлен на создание интегрированной энергосистемы, которая обеспечит более стабильное энергоснабжение и создаст условия для обмена электроэнергией между тремя странами. В ближайшее время планируется проведение трехсторонних консультаций с участием представителей Азербайджана, Ирана и России.

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