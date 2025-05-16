Азербайджан, Иран и Россия готовятся к обмену электроэнергией

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России завершено, и стороны готовы перейти к его практической реализации. На первом этапе планируется передача Ирану до 200 МВт электроэнергии из России через энергосистему Азербайджана.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак по итогам круглого стола «Россия — Иран: локализация производства газовых турбин», прошедшего в Казани.