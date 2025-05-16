Памятник Сталину украсили цитатами Путина и Медведева

Неизвестные активисты разместили на скульптуре со Сталиным в московском метро цитаты Владимира Путина и Дмитрия Медведева с критикой сталинизма.

На одной из табличек — цитата Путина о культе личности и массовых преступлениях в сталинские времена, на второй — слова Медведева о том, что Сталин заслуживает «самой жесткой оценки».

На табличках с цитатами авторы акции задаются вопросом, «согласен ли Дептранс» Москвы со словами Путина и Медведева.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Таганская» в Москве открыли скульптуру Иосифа Сталина.

Скульптура стала частью восстановленного исторического панно, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Ранее горельеф украшал торец станции «Таганская» Кольцевой линии до 1966 года, но был утрачен во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию.

В последние годы в России регулярно появляются новые памятники Сталину. В декабре 2024 года памятник установили в Вологде на территории дома-музея «Вологодская ссылка», а в феврале 2023 года бюст Сталина появился у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.