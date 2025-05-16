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Переговоры в Стамбуле: что порешили?

Государственная служба провела прием граждан в Тертере

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14:57 399

16 мая начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов провел прием граждан из Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского, Лачинского и Ходжалинского районов в Центре Гейдара Алиева в Тертере.

В ходе приема были выслушаны обращения 41 гражданина, включая 7 членов семей шехидов и 16 ветеранов войны. Граждане обращались по вопросам, связанным с поступлением на действительную военную службу или трудоустройством в Госслужбу, определением места будущей срочной военной службы их детей и т.д.

Начальник службы внимательно выслушал каждое обращение, поручив тщательно изучить поднятые вопросы и решить их в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы взяты под контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не входящие в компетенцию Госслужбы, были направлены в соответствующие учреждения.

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