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Фарид Гаибов открыл зал дзюдо в Гахе

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
18:47 461

Сегодня на территории городского стадиона в Гахе начал функционировать зал дзюдо. В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF Натиг Багиров и другие официальные лица.

Федерация оснастила зал татами и другим необходимым инвентарем, соответствующим современным стандартам. Общая площадь татами составляет 200 кв.м. В зале будут заниматься более 150 дзюдоистов.

Одним из основных направлений деятельности ACF является развитие дзюдо и улучшение инфраструктуры в регионах. В 2022-2025-х годах залы для занятий дзюдо были открыты в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агалы Зангиланского района, бакинском поселке Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде и Тертере. Следующие залы дзюдо откроются в Имишли, Шабране и селе Мосул Загатальского района.

Следует отметить, что с 2022 года Федерация предоставила около 9500 татами для 115 спортивных залов Баку и регионов, 1900 юных спортсменов получили возможность тренироваться бесплатно.

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