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Жители бакинского поселка изолированы от внешнего мира

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Ульвия Худиева, собкор
15:06 2029

В посёлке Чейилдаг (бывший Умбаки) Гарадагского района Баку после обрушения моста в прошлом месяце вышла из строя и временная альтернативная дорога. Жители сообщают, что из-за сильных дождей путь размыло, что полностью прервало сообщение посёлка с Баку и соседними населёнными пунктами.

В апреле интенсивные осадки и вызванный ими сель сделали непригодным мост, соединяющий Чейилдаг с Баку. По словам местных жителей, по временной дороге могут проезжать только грузовые автомобили. Однако в сильные дожди даже они застревают.

Один из жителей рассказал, что в посёлке есть школа, но большинство учителей приезжают из города или окрестных посёлков. Когда дорога становится непроходимой, занятия либо отменяются, либо посещаемость учеников резко снижается. В Чейилдаге работают три магазина и станция скорой помощи, но отсутствие аптеки создаёт серьёзные трудности.

«Если погода ясная, такси до ближайшего посёлка стоит 10 манатов. Но когда срочно нужны лекарства, мы оказываемся в тупике: в скорой помощи не всегда есть необходимые медикаменты. Наш посёлок словно отрезан от мира», — поделился житель.

Он добавил, что рабочих мест в Чейилдаге мало, и многие ездят на работу в Баку или соседние посёлки: «Чтобы добраться до города, нужно сменить три маршрутки. Из-за проблем с дорогой я уже несколько дней не могу выйти на работу, и мне урезают зарплату».

Жители отмечают, что из-за состояния дороги всё больше людей покидают посёлок. По их словам, если бы сообщение было налажено, никто не стремился бы бросать свои дома и снимать жильё на окраинах Баку.

Чейилдаг был основан в 1947–1950 годах в связи с освоением нефтяных месторождений в этом районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило haqqin.az, что паводок разрушил часть моста на дороге Сангачал–Чейилдаг. На место направлены сотрудники агентства. Планируется проложить временную дорогу рядом с мостом, установить водопропускные трубы и обеспечить проезд до восстановления основного сооружения.

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