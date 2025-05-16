Трамп: «Мы хотим успешной Сирии…»

«Я не просил Израиль об этом», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на борту президентского самолета по пути из ОАЭ в США.

По его словам, отмена санкций США в отношении Сирии также не является сигналом для Израиля о необходимости нормализации отношений с Дамаском. «Это просто та вещь, которую мы сочли правильной», - сказал Трамп относительно мотивов для ослабления санкционного режима.

Трамп также считает, что ослабление санкционного режима в отношении Сирии и новое руководство страны во главе с временным главой Ахмедом аш-Шараа станут залогом для успешного развития страны. «Мы хотим успешной Сирии. Если посмотреть, эти санкции были действительно суровыми, и с ними у страны был бы ноль шансов на успех. Теперь у них есть шансы и их лидер - сильная фигура, молодая, полная энергии, он хочет проделать хорошую работу», - сказал Трамп.

За последние 10 лет страна сильно пострадала в экономическом отношении, ее население, считает Трамп, должно иметь право на новый старт.

Ранее 14 мая Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, это была первая встреча руководителей двух стран за последние 25 лет. Президент США объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.