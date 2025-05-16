При поддержке Госкомитета по делам беженцев состоялся Национальный маркетинговый форум

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев оказал организационную поддержку Национальному маркетинговому форуму, организованному под концептуальным посылом «Неоклассика». В течение трех дней на форуме, посвященном обмену опытом в области маркетинговой деятельности, участникам была представлена информация о мерах, реализуемых в рамках первой государственной программы Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории, а также о направлениях деятельности Госкомитета в этой сфере.

Сообщалось, что под руководством президента Ильхама Алиева основными целями Большого возвращения являются обеспечение устойчивого заселения Карабаха и Восточного Зангезура, а также реинтеграция в экономическую деятельность. На Госкомитет возложены важные и ответственные задачи в этой области.

Комитет выступает основным исполнителем мероприятий по организации реинтеграционных мер для адаптации населения к новым условиям проживания, подготовке предварительных прогнозов возвращения населения на основе социологических опросов среди вынужденных переселенцев, а также по информированию, проведению разъяснительной и агитационной работы для возвращения вынужденных переселенцев в новые жилые пункты.

Заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов в своем выступлении отметил, что беженцы и вынужденные переселенцы окружены государственной заботой, а президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание улучшению их жилищных условий и эффективной организации социальной защиты. Первая вице-президент Мехрибан Алиева проявляет постоянную чуткость и оказывает эффективную поддержку в решении их проблем.

Зампредседателя подчеркнул, что процесс возвращения на освобожденные территории связан не только с восстановительно-строительными работами, но и с восстановлением национальной памяти и возрождением исторических ценностей. Он отметил, что Госкомитет участвует в Национальном маркетинговом форуме с целью правильного донесения этого процесса до широкой общественности, укрепления реинтеграции и продвижения социального и экономического потенциала вновь формирующихся общин.