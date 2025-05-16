Украина может увеличить расходы на оборону

Об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны может обратиться к парламенту с предложением увеличить расходы на оборону, если в этом возникнет необходимость.

«Бюджет Украины составлен, проголосован, выполняется. Налоговая и таможня обеспечивают наполнение доходной части бюджета. Но если возникнут дополнительные потребности, мы обратимся в парламент с соответствующим предложением и указанием источников наполнения госбюджета», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в первом квартале прошлого года Украина столкнулась с задержками поставок вооружения от зарубежных партнеров, что вынудило правительство увеличить расходы на закупку оружия и боеприпасов. В этом году ситуация повторяется: с начала года помощь от некоторых партнеров сократилась, что требует дополнительных расходов на обеспечение армии.

Шмыгаль заверил, что на текущий момент все расходы на оборону покрыты, а Министерство обороны выполняет необходимые закупки. Однако при изменении ситуации на фронте правительство может снова обратиться к парламенту за дополнительным финансированием.

Согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, расходы на сектор безопасности и обороны Украины составляют 2,23 триллиона гривен. Из этой суммы 739 миллиардов гривен предусмотрено на производство и закупку вооружения — рекордный показатель для страны.

Дополнительно предусмотрено увеличение финансирования на модернизацию оборонно-промышленного комплекса и закупку беспилотных летательных аппаратов.