Папа Римский зовет Россию и Украину в Ватикан

Новый Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Это заявление прозвучало на фоне разочарования результатами переговоров в Стамбуле, которые, по мнению Святого Престола, не привели к желаемому прогрессу.

«Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным разрешением конфликта. А вместо этого мы снова в начале», — заявил Паролин, комментируя итоги встречи в Стамбуле.

Кардинал отметил, что Папа Лев XIV при необходимости готов предоставить Ватикан для проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что последние действия президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, и призвала усилить санкционное давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что мирное урегулирование невозможно без его личной встречи с Владимиром Путиным. Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал эту позицию, отметив, что он скептически относится к результатам переговоров в Стамбуле.