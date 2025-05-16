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Переговоры в Стамбуле: что порешили?
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Переговоры в Стамбуле: что порешили?

Папа Римский зовет Россию и Украину в Ватикан

15:41 539

Новый Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Это заявление прозвучало на фоне разочарования результатами переговоров в Стамбуле, которые, по мнению Святого Престола, не привели к желаемому прогрессу.

О готовности Ватикана стать посредником сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Его слова цитирует итальянское издание La Stampa.

«Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным разрешением конфликта. А вместо этого мы снова в начале», — заявил Паролин, комментируя итоги встречи в Стамбуле.

Кардинал отметил, что Папа Лев XIV при необходимости готов предоставить Ватикан для проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что последние действия президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, и призвала усилить санкционное давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что мирное урегулирование невозможно без его личной встречи с Владимиром Путиным. Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал эту позицию, отметив, что он скептически относится к результатам переговоров в Стамбуле.

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