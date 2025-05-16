Азербайджанские гимнастки в 1/8 финала Кубка Европы в Болгарии

В болгарском Бургасе проходит Кубок Европы по художественной гимнастике, в котором принимают участие и азербайджанские спортсменки.

В соревновании, проходящем по необычной для гимнастических дисциплин формуле с выходом в плей-офф, наши представительницы Захра Джафарова и Говхар Ибрагимова пробились в 1/8 финала. В квалификации они заняли соответственно 7-е и 8-е места среди 18 участниц. В первом раунде плей-офф 18 мая Захра встретится с француженкой Лили Рамоначо, а Говхар - с киприоткой Марией Августи.

Чуть позже сегодня на ковер выйдут взрослые групповые команды. Здесь выступят шесть коллективов. Состав сборной Азербайджана: София Мамедова, Камилла Алиева, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде. Сегодня у групповичек определятся призеры в отдельных упражнениях.

Также Азербайджан на Кубке Европы в Болгарии представят юниорки - Шямс Агагусейнова, Фидан Гурбанлы, Азада Атакишиева и групповая команда (Аян Насирова, Ройя Аликишиева, Шямс Муваффаги, Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева).

Напомним, в начале мая Кубок Европы проходил в Баку. Азербайджан завоевал 5 медалей - 1 золото и 4 бронзы. Единственное золото взяла взрослая групповая команда.