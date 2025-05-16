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Переговоры в Стамбуле: что порешили?
Новость дня
Переговоры в Стамбуле: что порешили?

Трамп заявил, что может позвонить Путину

15:59 584

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что, «возможно», позвонит лидеру России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, вылетая из Абу-Даби.

«Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся», – заявил американский лидер. «Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. И если мы не решим, это будет очень интересно», – сказал Трамп.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, «как только получится это организовать». 15 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита с российским лидером, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, передавало Reuters.

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