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Переговоры в Стамбуле: что порешили?
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Переговоры в Стамбуле: что порешили?

Эрдоган верит в стамбульские переговоры

16:09 545

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле критически важными с точки зрения прекращения огня и создания почвы для окончательного мира. Об этом турецкий лидер заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

По его словам, прекращение огня, как и всегда, остается приоритетом в посреднических усилиях по Украине.

Эрдоган заявил, что провел по отдельности переговоры с лидерами США, России и Украины, также состоялись телефонные разговоры с Мелони и Макроном по их инициативе.

«Впервые с марта 2022 года действительно появилась реальная возможность для прекращения кровопролития. Я призываю своих европейских коллег также оказать поддержку, чтобы канал диалога между РФ и Украиной оставался открытым. Турция в свою очередь продолжит вносить посильный вклад в мирное урегулирование», - добавил он.

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