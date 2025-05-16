Новые санкции поставят крест на «Северных потоках»

На фоне сообщений о возможном возрождении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Еврокомиссия объявила о введении новых санкций, направленных на то, чтобы сделать такие планы невозможными.

«Мы должны усиливать давление на президента Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру», — подчеркнула фон дер Ляйен, объясняя необходимость новых ограничений. Новые санкции предусматривают блокировку любых инвестиций в восстановление газопроводов, добавление российских судов «теневого флота» в черный список, снижение потолка цен на нефть ниже текущего уровня в $60 за баррель и усиление ограничений в отношении российского финансового сектора.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паола Пиньо уточнила, что даже если «Северный поток» теоретически может быть отремонтирован, а «Северный поток-2» может получить лицензию на эксплуатацию, санкции сделают эти проекты экономически невыгодными. Она подчеркнула, что цель Евросоюза — отбить интерес у инвесторов к участию в подобных проектах.

Пиньо напомнила, что Россия прекратила поставки газа по «Северному потоку» в августе 2022 года, а несколько недель спустя три из четырех трубопроводов были повреждены в результате аварии или преднамеренных действий. «Северный поток-2» так и не получил лицензию на эксплуатацию, что делает его будущую работу практически невозможной.

Одновременно Евросоюз готовит 17-й пакет санкций, который должен быть принят на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая. Он включает в себя расширение черного списка на 200 дополнительных судов российского «теневого флота», увеличив общее число заблокированных судов до 350. Эксперты отмечают, что для серьезного воздействия на российскую нефтяную торговлю Евросоюзу необходимо заблокировать около 500 судов.

ЕС также планирует снизить предельную цену на российскую нефть, которая уже торгуется ниже установленного лимита в $60 за баррель. Еврокомиссия намерена координировать свои действия с США и другими международными партнерами для максимального эффекта.