Россия наносит удары по местам проживания журналистов

Такие выводы содержатся в совместном докладе международной организации «Репортеры без границ» и украинской правозащитной группы Truth Hounds.

Российские войска целенаправленно обстреливают украинские отели, где проживают местные и иностранные журналисты, что, по мнению правозащитников, является попыткой помешать освещению войны.

Согласно докладу, с 24 февраля 2022 года российская армия нанесла 31 удар по 25 отелям на территории Украины, в основном расположенным вблизи линии фронта — в Харькове, Донецке, Днепре, Одессе и Киеве. В результате этих атак пострадали семеро журналистов, а советник по вопросам безопасности агентства Reuters Райан Эванс погиб в результате удара по отелю в Краматорске.

Правозащитники подчеркивают, что только один из этих отелей использовался в военных целях, тогда как остальные принимали гражданских гостей, включая журналистов. В докладе также отмечается, что российские войска используют ракеты «Искандер 9K720», известные своей высокой точностью — у некоторых моделей погрешность составляет всего 20 метров.

С начала войны журналистам пришлось изменить свою тактику работы. Согласно опросу, проведенному «Репортерами без границ» и Truth Hounds, 64% украинских журналистов и 43% иностранных корреспондентов избегают проживания в отелях рядом с линией фронта. Они сталкиваются с логистическими трудностями, сокращением числа командировок и психологическими травмами.

«Автомобили без опознавательных знаков, отсутствие шевронов «пресса» на бронежилетах, отключенная геолокация… Быть незаметным стало стратегией выживания», — говорится в докладе. Некоторые редакции ограничивают число ночевок в отелях и отдают предпочтение частному сектору или вовсе запрещают поездки в опасные зоны.