Зеленский призвал наказать Россию, если в Стамбуле не будет результатов

Как сообщают украинские СМИ, так заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Албании, где собрались лидеры государств со всей Европы.

Если российская делегация на переговорах в Стамбуле окажется неспособной показать результаты в виде прекращения огня, против РФ нужно применить серьезные санкции.

Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное, безусловное и честное прекращение огня, которое должно произойти немедленно.

«Если российские представители в Стамбуле сегодня не могут согласиться даже на это, на прекращение огня, на этот очевидно необходимый первый шаг, то будет на сто процентов ясно, что Путин продолжает подрывать дипломатические усилия», – сказал Зеленский.

Если же это не так, отметил президент Украины, то на переговорах в Стамбуле должен быть результат в виде прекращения огня.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия отправила в Стамбул почти тех же людей, что и в 2022 году: «Они демонстрируют, что Россия не изменила своего основного подхода. Они делают много заявлений, много угроз, но ничего не решают. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в Стамбуле в инсценированный пустой процесс, как и в 2022 году».

«Если окажется, что российская делегация действительно играет спектакль и не может достичь никаких результатов сегодня, мир должен отреагировать. Необходима сильная реакция, включая санкции против энергетического сектора и банков России. Давление должно продолжаться, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова принять все реалистичные меры, чтобы положить конец этой войне», – отметил Зеленский.

Президент Украины призвал российского лидера «предоставить своей делегации реальные полномочия», чтобы «…прекратить убийства на время, достаточное для того, чтобы дать дипломатии реальный шанс».