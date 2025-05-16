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Переговоры в Стамбуле: что порешили?
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Переговоры в Стамбуле: что порешили?

Специальная кампания для пользователей кредитной линии Umico: возможность покупок без комиссии

16:51 108

Umico запускает специальную кампанию с целью сделать процесс покупок для своих клиентов ещё более выгодным и удобным. В рамках кампании, которая будет действовать до 25 мая 2025 года, пользователи кредитной линии Umico смогут совершать все покупки в рассрочку до 12 месяцев без комиссии.

Это специальное предложение охватывает сотни товаров в категориях электроника, бытовая техника, одежда и другие. Клиенты могут выбрать понравившиеся товары на платформе Umico market и, нажав кнопку «Купить в кредит», завершить оформление, заполнив свои личные данные.

Для получения подробной информации: https://bit.ly/3GV0CVK

Воспользоваться кампанией могут как новые, так и действующие клиенты. Для кредитов сроком более 12 месяцев комиссии остаются в силе в соответствии с действующими условиями.

Заявки, поданные в рамках кампании, рассматриваются в течение 45 минут в рабочее время, а в нерабочее время – до 12:00 следующего рабочего дня.

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