Специальная кампания для пользователей кредитной линии Umico: возможность покупок без комиссии

Umico запускает специальную кампанию с целью сделать процесс покупок для своих клиентов ещё более выгодным и удобным. В рамках кампании, которая будет действовать до 25 мая 2025 года, пользователи кредитной линии Umico смогут совершать все покупки в рассрочку до 12 месяцев без комиссии.

Это специальное предложение охватывает сотни товаров в категориях электроника, бытовая техника, одежда и другие. Клиенты могут выбрать понравившиеся товары на платформе Umico market и, нажав кнопку «Купить в кредит», завершить оформление, заполнив свои личные данные.

Для получения подробной информации: https://bit.ly/3GV0CVK

Воспользоваться кампанией могут как новые, так и действующие клиенты. Для кредитов сроком более 12 месяцев комиссии остаются в силе в соответствии с действующими условиями.

Заявки, поданные в рамках кампании, рассматриваются в течение 45 минут в рабочее время, а в нерабочее время – до 12:00 следующего рабочего дня.