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Хакан Фидан о результатах стамбульских переговоров
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Хакан Фидан о результатах стамбульских переговоров

Украина получит вдвое больше крупнокалиберных боеприпасов

17:36 1438

Евросоюз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года. Об этом сообщил председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер.

«Цель состоит в том, чтобы доставить 2 млн боеприпасов крупного калибра в Украину в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году», - заявил он.

Заявление Бригера прозвучало после встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

По словам председателя, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

«Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через интенсификацию сотрудничества с оборонной промышленностью Украины», - пояснил Бригер.

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