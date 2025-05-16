Баку услышит голос легендарного Брюса Баффера

Продолжает пополняться список знаменитостей, которые приедут в Баку на исторический турнир UFC Fight Night.

В частности, Азербайджан посетит член Зала славы UFC и экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг. Он вместе с бывшими бойцами Брэндоном Фицджеральдом и Полом Фелдером будет комментировать бои, которые состоятся 21 июня в Baku Crystal Hall.

Ну а октагон-аннонсером турнира в Баку будет легендарный Брюс Баффер.