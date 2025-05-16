Баку услышит голос легендарного Брюса Баффера

Продолжает пополняться список знаменитостей, которые приедут в Баку на исторический турнир UFC Fight Night.
В частности, Азербайджан посетит член Зала славы UFC и экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг. Он вместе с бывшими бойцами Брэндоном Фицджеральдом и Полом Фелдером будет комментировать бои, которые состоятся 21 июня в Baku Crystal Hall.
Ну а октагон-аннонсером турнира в Баку будет легендарный Брюс Баффер.
Напомним, в главном бою бакинского вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший.
Пока подтверждены два боя с участием азербайджанских бойцов. В легком весе (70 кг) в соглавном бою турнира сойдутся Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Баамондес. А до этого также в поединке легковесов встретятся Назим Садыхов и бразилец Николас Мотта.
На сегодняшний день кард UFC Fight Night в Баку выглядит так:
Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)
Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)
Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)
Тагир Уланбеков (Россия) - Кедзи Хоригути (Япония) - наилегчайший вес (57 кг)
Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)
Мелисса Маллинс (Англия) - Дарья Железнякова (Россия) - легчайший вес (61 кг)
Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (до 120 кг)
Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)
Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)
Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.