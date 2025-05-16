Россия ударила по Украине в день переговоров: есть жертвы

Российские войска продолжили наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, несмотря на проходящие в Стамбуле переговоры о мирном урегулировании. В результате атак дронами в Харьковской, Херсонской и Одесской областях погибли как минимум два человека, еще около 14 получили ранения.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, утром 16 мая в Купянске из-за удара российского беспилотника погибла 55-летняя женщина. Четверо работников коммунальной службы в возрасте от 40 до 58 лет пострадали, трое из них доставлены в больницы. Также был поврежден служебный автомобиль коммунального предприятия.

Кроме того, 50-летний мужчина погиб в результате утреннего налета БПЛА в городе Берислав Херсонской области, сообщили в региональной прокуратуре. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали. Также три человека — 1980, 1984, 1991 годов рождения — в пятницу утром пострадали во время российского обстрела Херсона. Речь идет о сотрудниках администрации города, которые во время атаки загружали гуманитарную помощь, сообщили власти. Около полудня еще двоих местных жителей — мужчину и женщину — госпитализировали с контузией и травмами головы из-за сброса бомбы с дрона на автомобиль в Центральном районе Херсона.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью в результате ударов российских дронов пострадали три человека, все они доставлены в больницы. В Одесском и Белгород-Днестровском районах повреждены жилые дома и автомобили, возникли пожары.

В Донецкой области за сутки зафиксировано 48 российских обстрелов, в результате которых пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и административные здания, а также возникли многочисленные пожары, сообщили в ГСЧС. Данные о пострадавших отсутствуют.

Напомним, что первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной прошли сегодня, 16 мая, в Стамбуле. Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000».