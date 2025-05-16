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Хакан Фидан о результатах стамбульских переговоров

Али Нагиев на саммите спецслужб СНГ

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18:53 583

В пятницу, 16 мая, начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которое состоялось в столице Таджикистана городе Душанбе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СГБ Азербайджана.

Перед началом мероприятия президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран СНГ, после чего заседание начало свою работу.

Основной темой обсуждения на заседании стала важность ведения совместной борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, религиозным экстремизмом и радикализмом, незаконным оборотом наркотиков на пространстве СНГ, а также обмен информацией между спецслужбами в целях своевременной нейтрализации внешних угроз, с которыми сталкиваются страны региона. Было отмечено, что для построения деятельности органов безопасности государств-участников СНГ в соответствии с современными вызовами и впредь необходимо мобилизовать все доступные ресурсы, а также эффективно использовать силы и средства учреждений для устранения явлений, негативно влияющих на безопасность.

В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями о перспективах и стратегии взаимоотношений спецслужб стран СНГ, а также о предстоящих задачах.

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