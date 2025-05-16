Эрдоган пошел против секты «сулейманистов»

В Турции проведена операция против религиозной общины сулейманистов. 15 мая были задержаны четыре ключевых члена общины, в числе которых высокопоставленный представитель судебной системы. Отмечается, что операция началась после выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития 14 мая, в котором президент Турции упомянул о «темной организации, сотрудничающей с зарубежными разведслужбами», заявив, что ее влияние распространяется на муниципалитеты, деловые круги, бюрократию и религиозные секты. По мнению экспертов, под «религиозной сектой» Эрдоган имел в виду именно сулейманистов.

Кто такие сулейманисты? Эксперты считают, что сулейманисты являются ответвлением «тариката накшбандийя», а именно его ветви «муджаддидия». Их деятельность берет начало с открытия курсов Корана, основанных в 1920 году Сулейманом Хилми Тунаханом. С 1950 года эту общину стали называть «сулейманисты». В 1990-х годах их численность по некоторым оценкам достигала двух миллионов. Секта располагает многочисленными курсами Корана, общежитиями, фондами и компаниями в разных странах на всех континентах. Сами члены общины называют себя «последователями Сулеймана» или «учениками Сулеймана». Согласно докладу, опубликованному в 2019 году, члены общины считают себя «Ноевым ковчегом», верят, что спасутся лишь те, кто находится на их «корабле», и отказываются совершать молитву за имамом, не принадлежащим к их общине. Известно также, что время от времени сулейманисты оказывали влияние на турецкую политику и бюрократию. За последние десятилетия они поддерживали партии как правого, так и левого толка. В том же докладе 2019 года говорится, что «лидеры общины в зависимости от политической конъюнктуры и отношений внутри общины избирались депутатами от разных партий». Среди перечисленных - Партия нации, Демократическая партия, Партия справедливости, Партия Отечества, Партия правильного пути, Партия благоденствия, Партия справедливости и развития, а также Республиканская народная партия. По мнению многих экспертов, сулейманисты, как и другие религиозные секты, отличаются интровертной природой. Однако в их случае замкнутость этой общины выражена особенно сильно. Не случайно в турецком обществе общину сулейманистов часто называют «закрытой коробкой».

И Сулейман Сойлу в секте? После чего в турецкой прессе начали распространяться сообщения о проникновении сулейманистов в полицию и судебные органы. В частности, в СМИ была опубликована фотография бывшего прокурора района Силифке Селмана Эскелера вместе с лидером сулейманистов Алиханом Куришем. Ранее Фуркан Сезер, бывший начальник финансового отдела Управления полиции Стамбула, утверждал, что после 2016 года двадцать процентов высокопоставленных сотрудников, принятых в полицию, являются последователями этой секты. По сообщениям, это связано с тем, что бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также является последователем этой секты. Тем временем, Фатих Сулейман Денизолгюн - бывший депутат парламента Турции и внук основателя движения Сулеймана Хилми Тунахана – написал в одной из соцсетей, что после заявления президента Алихан Куриш срочно созвал совещание узкой группы приближенных – видных бизнесменов, юристов и бюрократов, чтобы обсудить будущее компаний, ассоциаций и фондов, связанных с общиной.