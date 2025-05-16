Эрдоган пошел против секты «сулейманистов»

В Турции проведена операция против религиозной общины сулейманистов. 15 мая были задержаны четыре ключевых члена общины, в числе которых высокопоставленный представитель судебной системы.
Отмечается, что операция началась после выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития 14 мая, в котором президент Турции упомянул о «темной организации, сотрудничающей с зарубежными разведслужбами», заявив, что ее влияние распространяется на муниципалитеты, деловые круги, бюрократию и религиозные секты.
По мнению экспертов, под «религиозной сектой» Эрдоган имел в виду именно сулейманистов.
Кто такие сулейманисты?
Эксперты считают, что сулейманисты являются ответвлением «тариката накшбандийя», а именно его ветви «муджаддидия». Их деятельность берет начало с открытия курсов Корана, основанных в 1920 году Сулейманом Хилми Тунаханом. С 1950 года эту общину стали называть «сулейманисты». В 1990-х годах их численность по некоторым оценкам достигала двух миллионов. Секта располагает многочисленными курсами Корана, общежитиями, фондами и компаниями в разных странах на всех континентах. Сами члены общины называют себя «последователями Сулеймана» или «учениками Сулеймана».
Согласно докладу, опубликованному в 2019 году, члены общины считают себя «Ноевым ковчегом», верят, что спасутся лишь те, кто находится на их «корабле», и отказываются совершать молитву за имамом, не принадлежащим к их общине.
Известно также, что время от времени сулейманисты оказывали влияние на турецкую политику и бюрократию. За последние десятилетия они поддерживали партии как правого, так и левого толка. В том же докладе 2019 года говорится, что «лидеры общины в зависимости от политической конъюнктуры и отношений внутри общины избирались депутатами от разных партий». Среди перечисленных - Партия нации, Демократическая партия, Партия справедливости, Партия Отечества, Партия правильного пути, Партия благоденствия, Партия справедливости и развития, а также Республиканская народная партия.
По мнению многих экспертов, сулейманисты, как и другие религиозные секты, отличаются интровертной природой. Однако в их случае замкнутость этой общины выражена особенно сильно. Не случайно в турецком обществе общину сулейманистов часто называют «закрытой коробкой».
И Сулейман Сойлу в секте?
После чего в турецкой прессе начали распространяться сообщения о проникновении сулейманистов в полицию и судебные органы. В частности, в СМИ была опубликована фотография бывшего прокурора района Силифке Селмана Эскелера вместе с лидером сулейманистов Алиханом Куришем.
Ранее Фуркан Сезер, бывший начальник финансового отдела Управления полиции Стамбула, утверждал, что после 2016 года двадцать процентов высокопоставленных сотрудников, принятых в полицию, являются последователями этой секты. По сообщениям, это связано с тем, что бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также является последователем этой секты.
Тем временем, Фатих Сулейман Денизолгюн - бывший депутат парламента Турции и внук основателя движения Сулеймана Хилми Тунахана – написал в одной из соцсетей, что после заявления президента Алихан Куриш срочно созвал совещание узкой группы приближенных – видных бизнесменов, юристов и бюрократов, чтобы обсудить будущее компаний, ассоциаций и фондов, связанных с общиной.
«После вчерашнего заявления президента мой двоюродный брат, Алихан Куриш, находясь в шоковом состоянии, провел тайную встречу с высшим руководством в районе Умрание в Стамбуле, - написал, в частности, экс-депутат. - Поскольку Куриш ожидал скорого начала крупной операции, он распорядился, чтобы все бизнесмены, связанные с общиной, вышли из состава своих компаний, ассоциаций и фондов».
По мнению Денизолгюна, целью Куриша является стремление скрыть от государства наиболее надежные кадры общины сулейманистов.
Примечательны в этой связи слова известного близостью к властям журналиста Фуата Угура, написавшего в одной из своих последних колонок: «Государство уничтожило террористическую организацию FЕТО, а теперь и сулейманисты дошли до конца пути».
После сигнала Эрдогана стали поступать заявления и от беглых членов FЕТО. Поддержку сулейманистам выразили Эмре Услу, Адем Явуз Арслан, Бюлент Коручу, Левент Кенез, Экрем Туфан Айтав и Мехмет Эфе Чаман, заявившие, что речь Эрдогана касалась именно этой секты.