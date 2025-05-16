Напавшего на Салмана Рушди приговорили к 25 годам тюрьмы

Окружной суд в штате Нью-Йорк приговорил 27-летнего жителя Нью-Джерси Хади Матара к 25 годам лишения свободы по делу о нападении на британского писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает The Guardian.

Судебный процесс проходил с 10 февраля в округе Чаутоква (штат Нью-Йорк). 21 февраля присяжные признали Матара виновным в покушении на убийство.

Адвокат Матара Эндрю Бротиган, выступая перед присяжными, говорил, что сторона обвинения не доказала, что его подзащитный намеревался убить Рушди. В частности он отмечал, что Матар не наносил удары в область сердца писателя.

В свою очередь прокуратура заявляла, что «очевидно, что если вы собираетесь нанести кому-то 10-15 ударов ножом по лицу и шее, это может привести к смерти».

Матар родился в США в семье выходцев из Ливана. Он жил в штате Нью-Джерси и работал в магазине одежды. Его описывали как одиночку. Мать Матара рассказывала, что сын мог месяцами не разговаривать с ней и другими членами семьи. По ее словам, в 2018 году он вернулся из поездки на Ближний Восток, после чего стал все больше интересоваться исламом.

В августе 2022 года Матар напал на Рушди в образовательном центре города Чаутоква, где тот должен был выступить с лекцией о предоставлении убежища писателям в изгнании. Перед началом лекции Матар поднялся на сцену и набросился на Рушди. Он успел ударить Рушди ножом 15 раз (в голову, шею, туловище и левую руку), прежде чем другие люди оттащили его и передали полиции. Рушди в результате покушения потерял правый глаз.

По версии Минюста США, Матар напал на Рушди, чтобы выполнить фетву, призывающую к убийству писателя. В 1989 году ее издал иранский аятолла Рухолла Хомейни, а в 2006 году поддержала «Хизбалла». Поводом для фетвы стали «Сатанинские стихи» — роман Рушди 1988 года, который сочли сатирой на пророка Мухаммеда.