Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит

Затяжные дожди, град и селевые потоки, обрушившиеся на Азербайджан в последние месяцы, нанесли серьёзный урон сельскому хозяйству в разных регионах страны. Под воду ушли десятки гектаров посевных земель и садов, были затоплены поля с зерновыми культурами, погиб урожай фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте. Как рассказали haqqin.az местные фермеры, особенно пострадали плантации клубники, вишни, абрикосов, яблок и персиков. В некоторых сёлах из-за погодных условий посевная кампания была отменена. В Шабранском районе ситуация критическая. Здесь оказались затоплены посевные угодья, фермеры, выращивающие зерновые, терпят убытки второй год подряд. По словам местного агрария Самира Гасанова, после каждой волны осадков поля покрываются толстым слоем ила и на них невозможно выйти по несколько дней.

«Если так будет и дальше, то желающих сеять просто не останется», - сетует Самир. Не лучше обстоят дела и в селе Беюк Дехне Шекинского района, где насчитывается более тысячи хозяйств. В обычные годы здесь страдают от нехватки воды, а вот теперь паводки уничтожили примерно половину посевов. В Имишлинском районе больше всего пострадали абрикосовые и вишнёвые сады. По словам фермера Али Бабаева, дожди пришлись на период цветения, цветки опали, и урожай фактически погублен. «Если раньше с одного дерева мы собирали до 20 килограммов вишни, то в этом году вряд ли будет хотя бы четыре-пять килограммов, - считает Али. - К тому же влага спровоцировала нашествие вредителей». Между тем на рынках Баку килограмм вишни продаётся уже по цене от 15 до 23 манатов. В Губинском районе дожди вынуждают фермеров проводить опрыскивание деревьев до 25 раз за сезон. Как сообщил фермер Назим Аббасов, обслуживание одного гектара яблоневого сада обходится садоводам, примерно, в 5 тысяч манатов. «Даже после обработки плоды теряют товарный вид, - отмечает фермер. - О прибыли говорить не приходится. Многие арендуют землю и теперь просто не в состоянии покрыть расходы. Ситуация крайне тяжёлая».

В Губа–Хачмазском регионе фермеры также не ожидают хорошего урожая. Дожди совпали с периодом цветения деревьев, и в некоторых районах, например, в Хачмазе, вишнёвые сады почти полностью погибли. Не миновала беда и юг страны. В селе Вильван Ленкоранского района полностью уничтожен урожай, выращенный в открытом грунте. Фермеры, вложившие крупные средства в клубничные плантации, потеряли от 150 до 200 тысяч манатов. «Мы оказались в безвыходном положении, - с горечью говорит один из фермеров. - Чайные плантации уничтожены, кроме того, многие взяли кредиты именно под клубнику. В итоге — ноль урожая. У большинства теперь долги от 5 до 10 тысяч манатов. Говорят, снова будут восстанавливать чайные хозяйства, но чай приносит первый урожай лишь через пять лет. Практически каждая семья теперь в долгах…». Он добавляет, что из-за похолодания задержалось цветение цитрусовых, сильно пострадали лимонные плантации. «Огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, клубника — всё, что мы посадили в открытом грунте, сгнило. Новая посадка — это новые расходы. А какая будет погода, никто не знает. Даже в теплицах работать сейчас невыгодно: цены на продукцию низкие, кредиты выплачивать нечем. Урожай опаздывает на 40–45 дней, мы все в убытке».