Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит

Затяжные дожди, град и селевые потоки, обрушившиеся на Азербайджан в последние месяцы, нанесли серьёзный урон сельскому хозяйству в разных регионах страны. Под воду ушли десятки гектаров посевных земель и садов, были затоплены поля с зерновыми культурами, погиб урожай фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте.
Как рассказали haqqin.az местные фермеры, особенно пострадали плантации клубники, вишни, абрикосов, яблок и персиков. В некоторых сёлах из-за погодных условий посевная кампания была отменена.
В Шабранском районе ситуация критическая. Здесь оказались затоплены посевные угодья, фермеры, выращивающие зерновые, терпят убытки второй год подряд.
По словам местного агрария Самира Гасанова, после каждой волны осадков поля покрываются толстым слоем ила и на них невозможно выйти по несколько дней.
«Если так будет и дальше, то желающих сеять просто не останется», - сетует Самир.
Не лучше обстоят дела и в селе Беюк Дехне Шекинского района, где насчитывается более тысячи хозяйств. В обычные годы здесь страдают от нехватки воды, а вот теперь паводки уничтожили примерно половину посевов.
В Имишлинском районе больше всего пострадали абрикосовые и вишнёвые сады. По словам фермера Али Бабаева, дожди пришлись на период цветения, цветки опали, и урожай фактически погублен.
«Если раньше с одного дерева мы собирали до 20 килограммов вишни, то в этом году вряд ли будет хотя бы четыре-пять килограммов, - считает Али. - К тому же влага спровоцировала нашествие вредителей».
Между тем на рынках Баку килограмм вишни продаётся уже по цене от 15 до 23 манатов.
В Губинском районе дожди вынуждают фермеров проводить опрыскивание деревьев до 25 раз за сезон. Как сообщил фермер Назим Аббасов, обслуживание одного гектара яблоневого сада обходится садоводам, примерно, в 5 тысяч манатов.
«Даже после обработки плоды теряют товарный вид, - отмечает фермер. - О прибыли говорить не приходится. Многие арендуют землю и теперь просто не в состоянии покрыть расходы. Ситуация крайне тяжёлая».
В Губа–Хачмазском регионе фермеры также не ожидают хорошего урожая. Дожди совпали с периодом цветения деревьев, и в некоторых районах, например, в Хачмазе, вишнёвые сады почти полностью погибли.
Не миновала беда и юг страны. В селе Вильван Ленкоранского района полностью уничтожен урожай, выращенный в открытом грунте. Фермеры, вложившие крупные средства в клубничные плантации, потеряли от 150 до 200 тысяч манатов.
«Мы оказались в безвыходном положении, - с горечью говорит один из фермеров. - Чайные плантации уничтожены, кроме того, многие взяли кредиты именно под клубнику. В итоге — ноль урожая. У большинства теперь долги от 5 до 10 тысяч манатов. Говорят, снова будут восстанавливать чайные хозяйства, но чай приносит первый урожай лишь через пять лет. Практически каждая семья теперь в долгах…».
Он добавляет, что из-за похолодания задержалось цветение цитрусовых, сильно пострадали лимонные плантации.
«Огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, клубника — всё, что мы посадили в открытом грунте, сгнило. Новая посадка — это новые расходы. А какая будет погода, никто не знает. Даже в теплицах работать сейчас невыгодно: цены на продукцию низкие, кредиты выплачивать нечем. Урожай опаздывает на 40–45 дней, мы все в убытке».
По словам ленкоранского фермера, женщины, работающие посменно, получают 15 манатов в день, мужчины — 25.
«Рабочие приезжают из других районов, и им надо платить, даже если нечего собирать, - сетует он. - Если урожай не поспевает, они уезжают. Расходы выросли настолько, что земледелие стало просто невыгодным. Люди чаще предпочитают уезжать в Баку на заработки».
Жители Вильвана уже обратились в Министерство сельского хозяйства с просьбой о льготах и помощи. Но лишь немногие из них своевременно застраховали свои земли — страховые выплаты, как правило, не покрывают даже половины понесённого ущерба. Так что, без поддержки государства многим фермерам будет просто нечем погашать долги.
Стихия затронула и животноводство, в том числе, мелкие птицефермы. В Кедабеке, Агджабедах и Барде выпал град. А в сёлах Гаджикабула, где традиционно выращивают гранаты, прошли сели.
На фоне глобальных климатических изменений частота природных катаклизмов увеличивается, но большинство фермеров по-прежнему не спешит страховать своё имущество. Между тем Министерство экологии и природных ресурсов предупредило о возможном новом ухудшении погоды: ожидается понижение температуры, повышение уровня воды в реках, ливни и наводнения.
На запрос haqqin.az в Фонд аграрного страхования о числе обращений, связанных с последствиями стихии, ответа не поступило. Последняя публикация на официальной странице ведомства датирована 21 апреля. В ней говорится, что с 14 по 20 апреля Фонд получил 76 обращений из 15 районов.
Чаще всего жалобы поступали из Хачмаза, Барды, Ахсу, Губы, Шемахи, Шабрана, Гусаров, Агдаша, Нефтчалы и других регионов. Из них 36 заявлений касались ущерба от селей и подтоплений, остальные — последствий ураганов и штормов.