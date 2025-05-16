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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России
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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России

Трамп анонсировал новую волну пошлин

20:39 999

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие недели начнут уведомлять страны, не заключившие с Вашингтоном торговые соглашения, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке.

«У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт [Бессент] и Говард [Латник] начнут рассылать письма», — сказал Трамп на бизнес-встрече в Абу-Даби.

По словам политика, США будут справедливыми и сообщат, какие суммы необходимо будет платить за доступ к американскому рынку.

Отсрочка по пошлинам, введенная ранее на 90 дней, предоставлялась странам для проведения переговоров. Трамп отметил, что темпы заключения соглашений недостаточны, поэтому в отношении стран, не имеющих с США договоренностей, будут применяться стандартные пошлины (до 50%).

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